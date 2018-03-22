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سياسة

شاهد: فيديو صادم لسيارة ذاتية القيادة تدهس سيدة في أريزونا

22/3/2018

نشرت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية الأربعاء تسجيلا قصيرا يصور حادثا صدمت فيه سيارة أوبر ذاتية القيادة امرأة على الطريق.

وأخذت لقطات التسجيل من داخل سيارة الدفع الرباعي وتظهر فيها العربة وهي تسير في طريق مظلم ثم خيال امرأة تسير إلى جوار دراجة على الطريق، وتوفيت المرأة فيما بعد متأثرة بإصابتها.

وقالت الشرطة يوم الاثنين إن سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة (أوبر) صدمت امرأة كانت تعبر شارعا في ولاية أريزونا الأمريكية فأردتها قتيلة، فيما يمثل أول حالة وفاة ناجمة عن ذلك النوع من المركبات ويوجه ضربة للتكنولوجيا المتوقع أن تحدث تحولا في النقل.

وأوضحت الشركة المتخصصة في خدمات نقل الركاب أنها علقت اختبارات مركباتها ذاتية القيادة في أمريكا الشمالية.

ولدى انتهاء شركات مثل (أوبر وألفابت وجنرال موتورز) من تطوير ما تعرف بالسيارات الآلية، فمن المتوقع أن تخفض تلك المركبات الوفيات الناجمة عن المركبات إلى حد بعيد، لكن الحادث سلط الضوء على التحديات المحتملة التي تنتظر التكنولوجيا الواعدة بينما تواجه تلك السيارات مواقف واقعية تشمل أشخاصا حقيقيين.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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