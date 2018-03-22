زوكربرغ: فيسبوك "ارتكبت أخطاء" بشأن كمبردج أناليتيكا

أقر مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بأن شركة التواصل الاجتماعي ارتكبت أخطاء فتحت المجال لوصول بيانات للمستخدمين إلى شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات.

وفي أول تعليق له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرغ في بيان على صفحته على فيسبوك إن الشركة "ارتكبت أخطاء، ويوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".

وحدد زوكربرغ في البيان خططًا للتدقيق في التطبيقات المشبوهة، والحد من وصول المطورين إلى البيانات، وتقديم أداة للمستخدمين لمعرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناتك وإلغاء الإذن بسهولة.

وخضعت شركة "كامبردج أناليتيكا"، ومقرها بريطانيا، للتدقيق عندما قال مسرب معلومات ساعد في تأسيس الشركة، إن المعلومات الخاصة بحوالي 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" تم أخذها بدون موافقتهم في عام 2016 للقيام بعمل انتخابي لصالح حملة ترمب.

وقال زوكربرغ: "كانت هذه خيانة للثقة بين كوغان وكامبريدج أناليتيكا وفيسبوك. لكنها أيضا كانت خيانة للثقة بين فيسبوك والأشخاص الذين يشاركوننا بياناتهم ويتوقعون منا حمايتها".

لكن ألكسندر كوغان، الأكاديمي بجامعة كمبردج والذي جمع بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك، قال إن موقع التواصل الاجتماعي وكامبريدج أناليتيكا استخدماه ككبش فداء وإن دقة البيانات كانت موضع مبالغة.

وقال كوغان "في اعتقادي أنني استخدمت أساسا ككبش فداء من جانب كل من فيسبوك وكمبردج أناليتيكا… كنا نعتقد أننا نقوم بشيء عادي".

وأضاف "هناك مبالغة كبيرة بشأن دقة هذه البيانات. زعموا أن (البيانات) دقيقة للغاية وأنها تخبرك بكل شيء يمكن قوله عنك. لكنني أعتقد أن الحقيقة غير ذلك".

ورد على سؤال عما إذا كان استهداف قطاعات معينة من الناخبين يمكن أن يؤثر على الانتخابات قائلا "أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. أعتقد إنه لم يكن من شأنه سوى الإضرار بالحملة".