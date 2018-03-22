دراسة: ثلث الطلاب المسلمين في بريطانيا تعرضوا لجرائم كراهية

كشفت دراسة بريطانية أن نحو ثلث الطلاب المسلمين في المملكة المتحدة تعرضوا لجرائم كراهية في أماكن التعليم بسبب عقيدتهم.

وذكرت الدراسة، التي أجراها الاتحاد الوطني للطلاب في المملكة المتحدة خلال عام 2017، أن واحدًا من كل 3 طلاب مسلمين شملتهم الدراسة قالوا إن "لديهم قلقًا من أن يكون دينهم سببًا في تعرضهم لإساءات لفظية أو اعتداءات".

وأوضحت الدراسة، التي شملت 578 طالبًا وطالبة من مختلف الفئات التعليمية، أن "الخوف يزيد بشكل أكبر بين الطالبات لاسيما بسبب ملبسهن الذي يعكس هويتهن الدينية من حجاب أو نقاب".

وقالت واحدة من بين كل 3 طالبات إنهن تعرضن لإساءات لفظية بسبب ملبسهن، بينما أبلغت واحدة من كل 5 عن تعرضهن لاعتداءات بدنية لنفس السبب.

وذكر 80% ممن شملتهم الدراسة أنهم يعتقدون أن "الإسلاموفوبيا" هي المحرك الرئيسي لمثل تلك الإساءات والاعتداءات، فيما قال 43% منهم إنهم يشعرون بأنهم غير قادرين على التعبير عن آرائهم أو عن أنفسهم خشية التعرض لإساءات.

وقال الاتحاد الوطني للطلاب إن 82% من الطلاب المشمولين في الدراسة يحملون الجنسية البريطانية والنسبة الباقية من المغتربين الذين يدرسون في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصلت رسائل بريدية لعدد من المنازل في مختلف المدن البريطانية تحمل عنوان "عاقب مسلمًا" تعتبر المسلمين عنصر تهديد، وتدعو "الغالبية البيضاء" إلى إلحاق أضرار بالمسلمين في 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وردًا على تلك الحملة، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مضادّة بعنوان "أحبّ مسلمًا" كبديل عن حملة الكراهية تلك.

ويعيش نحو 2.7 مليون مسلم في المملكة المتحدة ويمثلون نحو 4.4% من مجموع سكان البلاد ويتركز معظمهم في إنجلترا وويلز، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن التعداد الوطني لعام 2011 في المملكة المتحدة، فيما لا تتوفر إحصاءات عن عدد الطلاب المسلمين.