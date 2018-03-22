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سياسة|الولايات المتحدة

جو بايدن: لو كنت مع ترمب في المدرسة لأوجعته ضربا

ترمب يغرد ويرد على انتقادات جو بايدن
ترمب يغرد ويرد على انتقادات جو بايدن
22/3/2018

وجّه نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خلفية تصريحات أطلقها ترمب عن النساء قبل فترة طويلة.

وقال بايدن (75 عاما) في كلمة له أمام طلاب جامعة ميامي في مدينة كورال جيبلز بولاية فلوريدا بمناسبة مكافحة العنف الجنسي في الجامعات "إن رجلا أصبح في النهاية رئيسا، قال "أستطيع أن أتلمس امرأة في كل موضع وسيروقها ذلك". 

 وأضاف بايدن " لو كنا أنا وترمب معا في المدرسة الثانوية لأخذته خلف الصالة الرياضية ولأوجعته ضربا حتى يتورم جسده".

ويشير بايدن بذلك إلى تسجيل صوتي وصل للرأي العام الأمريكي عام 2016.. يتحدث فيه ترمب بشكل مبتذل عن امرأة، لم يذكر اسمها، وهو ما اعتذر عنه ترمب فيما بعد ووصف تصريحاته بأنها "لغو في كابينة تغيير الملابس".

وتابع بايدن " كنت على مدار حياتي في الكثير من كبائن تغيير الملابس..في العادة كان كل شخص في الغرفة يتحدث بهذه الطريقة هو الأكثر بدانة والأقبح". 

وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الخميس على تصريح بايدن، بتغريدة على حسابه على موقع تويتر قائلا "المجنون جو بايدن يحاول أن يكون فتى صارما، ولكن الحقيقة هي أنه ضعيف عقليا وجسمانيا، ورغم ذلك يهددني للمرة الثانية بالعنف الجسدي". 

وتابع ترمب، أن بايدن لا يعرفه وأنه (ترمب) سيجعله يبكي في حالة إقدامه على هذه الفعلة. 

وختم ترمب تغريدته بالقول "لا تهدد أحدا يا جو". 

وتولى بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في الفترة بين عام 2009 و2017 وتتردد تكهنات بشأن احتمال ترشحه لمنصب الرئيس عام 2020.

المصدر : الألمانية
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