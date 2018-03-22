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سياسة

تضامنًا مع عهد التميمي.. إسرائيلية تصفع شرطيّا داخل المحكمة

اعتصام أمام البرلمان الإيطالي تضامنا مع عهد التميمي-13 يناير
اعتصام أمام البرلمان الإيطالي تضامنا مع عهد التميمي-13 يناير
22/3/2018

صفعت متضامنة إسرائيلية مع عهد التميمي، أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت لعهد ووالدتها، الأربعاء، في محكمة عوفر العسكرية، غربي رام الله.

وبيّن باسم التميمي والد عهد، أن المتضامنة الإسرائيلية "إفعات "المعروفة بدعمها للمقاومة السلمية ضد الاحتلال، صفعت شرطيا خلال المحكمة، لتقول للعالم إنها لن تُعاقب على ذلك، وربما تحبس يوما أو أقل.

وأوضح أن المتضامنة أرادت بذلك إيصال رسالة للمجتمع الدولي بحجم العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ولم يشر المصدر إذا ما كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت المتضامنة إفعات أم لا.

واعتقلت القوات الإسرائيلية التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها، وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف و500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

المصدر : الأناضول
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