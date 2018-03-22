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سياسة|موريتانيا

العفو الدولية: مناهضو الرق في موريتانيا يتعرضون للاعتقال والتعذيب

22/3/2018

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق النشطاء المدافعين عن "الأرقاء" و"الأرقاء السابقين" في موريتانيا.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير مساء الأربعاء، إن النشطاء المناهضين لممارسة الاسترقاق (العبودية) في موريتانيا "يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز والحظر الممنهج لتجمعاتهم".

وأضافت أن "السلطات تستخدم مجموعة من الأساليب القمعية ضد المدافعين عن الأرقاء، بينها حظر الاحتجاجات السلمية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وحظر منظمات حقوق الإنسان الجادة والتدخل في أنشطتها، وممارسة الاعتقال التعسفي".

واعتبرت أن السلطات الموريتانية "لم تستجب بشكل ملائم لحالات الاستغلال المبلغ عنها، أو معاقبة الجناة المشتبه بهم".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه في عام 2016 قدرت جماعات دولية مناهضة للرق عدد من يعيشون تحت الاسترقاق في موريتانيا بنحو 43 ألف شخص، أي 1% من إجمالي سكان البلاد.

وتنفي الحكومة الموريتانية عادة وجود رق في البلاد، وتقول إنها تنفذ خطة شاملة للقضاء على كل أشكال مخلفات الاسترقاق.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد، بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر علنًا بين فئات المجتمع، سواء الأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق، محمد خونا ولد هيدالة.

لكن حقوقيين يقولون إن حالات عديدة من العبودية لا تزال قائمة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.

المصدر : الأناضول
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