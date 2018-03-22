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العفو الدولية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن عهد التميمي

منظمة العفو الدولية، طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي
منظمة العفو الدولية، طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي
22/3/2018

طالبت منظمة العفو الدولية (الخميس) سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي قضت بحقها أمس حكماً بالسجن.

وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس (الأربعاء) بحبس "التميمي" 8 أشهر، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

وقالت مجدلينا مغربي، مساعدة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان، إنّ "عهد التميمي مجرد طفلة، ولا شيء يبرر الاستمرار بحبسها، ويجب الإفراج الفوري عنها".

وأضاف البيان أن مغربي أكّدت أن "إسرائيل، عبر حكمها بالحبس 8 أشهر بحق عهد، أظهرت مجددًا عدم أخذها بعين الاعتبار حقوق الأطفال الفلسطينيين، وعدم وجود نية لديها للتخلي عن سياسات التمييز".

وشددت على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغفلت مسؤولياتها المنبثقة عن القانون الدولي.

ولفتت إلى أن العقوبة الصادرة بحق عهد تعتبر "مثالاً جديداً يدعو للقلق، ويظهر عدم جدية سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالالتزام بمسؤولياتها لحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين القاطنين تحت الاحتلال، وخاصة الأطفال".

وأكدت مغربي ضرورة إنهاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتلك العقوبات "القاسية وغير المتناسبة لأعمال العصيان البسيطة نسبيًا".

وتضمن قرار المحكمة الإسرائيلية، حبس التميمي 8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها)، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها ألف و500 دولار.

كما قضت المحكمة الإسرائيلية نفسها،بحبس والدتها ناريمان التميمي، لمدة 8 أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل (نحو ألف و700 دولار)، بتهمة "إعاقة عمل جندي ومهاجمته".

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6 آلاف و500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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