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سياسة

الصين تزود باكستان بنظام تتبع لتطوير برنامجها الصاروخي

22/3/2018

قالت وسائل إعلام صينية إن بيجين باعت إلى باكستان نظام تتبع بصري قوي، في صفقة غير مسبوقة قد تساعد الجيش الباكستاني على تطوير الصواريخ متعددة الرؤوس.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن السلطات رفعت السرية عن الصفقة الأربعاء. وقالت إن صفقة بيع الصين نظام تتبع لباكستان تمت بعد شهرين من اختبار الهند أكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات تطورا.

واختبرت نيودلهي في يناير/ كانون الثاني الماضي صاروخ "أغني-5" الباليستي، بالغ التطور، والقادر على حمل رؤوس نووية لمدى طويل، ما يمكنه ضرب بيجين أو شنغهاي.

وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم على موقعها الإلكتروني، إنّ "الصين تعد أول دولة تصدر معدات على هذا القدر من الحساسية إلى باكستان".

وأكد تشنغ مينغوي، الباحث في الأكاديمية، أن باكستان اشترت نظاما بصريا واسع النطاق وشديد التعقيد، للتتبع والقياس من الصين". 

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" يقوم النظام الصيني بتسجيل صور عالية الدقة لإطلاق الصاروخ من منصة، ومراحل فصل المنصة، وشعلة الذيل، وعودة القذيفة إلى الغلاف الجوي، علاوة على رصد مسار الرؤوس الحربية التي يطلقها الصاروخ.

المصدر : الأناضول
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