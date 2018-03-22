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سياسة

الاتحاد الأوربي يوجه إنذارا للشركات بعد فضيحة فيسبوك

أعلام الاتحاد الأوربي أمام مقر المفوضية الأوربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل - أرشيفية
أعلام الاتحاد الأوربي أمام مقر المفوضية الأوربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل - أرشيفية
22/3/2018

حذرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوربي "فيرا جوروفا " الأربعاء من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها فيسبوك قد تكون "مكلفة" عندما تدخل لائحة أوربية خاصة بالحماية.

وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن التقت خلالها وزراء ونوابا أمريكيين إنه "إذا اقدمت شركة على فعل هذا في أوربا بعد مايو/أيار 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة" بحقها.

وفي 25 مايو /أيار، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوربي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوربيين.

ويواجه فيسبوك متاعب منذ فضيحة جمع شركة (كامبريدج اناليتيكا) بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الاميركية التي جرت عام 2016.

المصدر : رويترز
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