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سياسة|الولايات المتحدة

استقالة كبير محامي ترمب.. تعرف على السبب

غون دود كبير محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غون دود كبير محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/3/2018

قال كبير محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التحقيق الأمريكي في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 إنه قدم استقالته.

وقال غون دود المحامي في واشنطن في رسالة بالبريد الالكتروني إلى "رويترز" (الخميس) "إنني أحب الرئيس وأتمنى له الخير".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر نبأ استقالة دود (الخميس) نقلا عن مصادر، منها شخص قال إن الرئيس كان يتجاهل بشكل متزايد نصيحة دود.

ولم يعلق دود بعد على سبب استقالته.

وقالت شخصيات مطلعة لـ "رويترز" إن دود وغاي سكالو، وهو محام يمثل أيضا ترمب في التحقيق الروسي، أجريا مفاوضات في الأسابيع الأخيرة بشأن مقابلة محتملة لترمب مع المحقق الخاص روبرت مولر.

وقال سكالو في بيان إن دود كان "صديقا وعضوا مهما في فريقنا القانوني".

ودعا دود (السبت) إلى إنهاء التحقيق الذي وصفه بأنه صنيعة المدير العام السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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