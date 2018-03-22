استطلاع يظهر انقسام الألمان بشأن الإسلام

أظهر استطلاع للرأي أن الألمان منقسمون بشأن وضع الإسلام في البلاد.

وقال 47 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد فورسا للأبحاث الاجتماعية والتحليل الإحصائي في ألمانيا،

إن الإسلام جزء من المجتمع الألماني بينما قال 46% إنه "ليس جزءا من المجتمع الألماني".

وتم إجراء الاستطلاع لصالح شبكتي "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية و"إن-تي في" الإخبارية ضمن برنامج مشترك بينهما.

وحسب الاستطلاع، لا ترى الأغلبية بين الألمان الشرقيين الإسلام جزءا من البلاد، حيث وصلت نسبة الرافضين فيهم إلى 62 %، وتبلغ نسبة كبار السن ممن هم فوق الستين عاما بينهم (53 %)، كما بلغت نسبة الرافضين له بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا 87 % وبين أنصار الحزب الديمقراطي الحر 59%.

وفي الفئة العمرية بين 18 إلى 29 عاما، رأي ثلاثة أرباع هذه الفئة أن الإسلام جزء من ألمانيا، وهي القناعة التي يتبناها أيضا أغلبية بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي (64 % منهم) وأغلبية من أنصار حزب الخضر (76 %).

وثار جدل كبير بعد أن أعلن هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني في الحكومة الجديدة أن الإسلام ليس جزءا من

ألمانيا، ولكن المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا جزء منها.

وردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عليه بالقول أن "4.5 مليون شخص من المسلمين يعيشون بيننا ويمارسون دينهم، ومن ثم صار الإسلام جزءا من ألمانيا".

وأيدت أكثرية ضئيلة من أنصار حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة ميركل اعتبار الإسلام منتميا لألمانيا (49 %) بينما رفض ذلك 44 % منهم.

ولم يوافق إلا 28 % من المشاركين على مقولة أن الإسلام شيء "يثير الخوف". غير أن الاستطلاع أوضح أن 42 % من الألمان الشرقيين و56 % من أنصار حزب البديل الألماني يعتبرون الإسلام مثيرا للخوف.