أمريكا تسقط اتهامات ضد 11 فردا من فريق أمن أردوغان

قرر ممثلو الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة إسقاط الاتهامات الموجهة لأحد عشر شخصا من أصل 15فردا من فريق أمن الرئيس التركي طيب أردوغان.

ووجهت هيئة محلفين كبرى بأمريكا اتهامات إلى 15 من حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشخصيين بتهمة الهجوم على متظاهرين إبان زيارته لواشنطن في مايو/أيار الماضي 2017.

وأكد متحدث باسم مكتب وزير العدل الأمريكي أن مكتبه أرسل مذكرات لإسقاط الاتهامات عن سبعة من المتهمين في 14 فبراير/ شباط وعن أربعة آخرين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

ولا تزال الاتهامات بالاعتداء قائمة ضد أربعة من الفريق الأمني للرئيس التركي أردوغان.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وجه انتقادات حادة للولايات المتحدة على خلفية هذه الأزمة، حيث وصفها بأنها دولة غير متحضرة. وشكك أردوغان في الديمقراطية الأمريكية.

وتفاقم الخلاف مؤخرا بين أنقرة وواشنطن بسبب تباين مواقفهما تجاه جملة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وتلقي تركيا باللائمة على الولايات المتحدة إثر تردد الأخيرة، في تسليم زعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن المقيم بولاية بنسلفانيا منذ العام 1999، وهو ما يثير غضب أنقرة التي تتهمه بكونه الرأس المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016، في حين يقول مسؤولون أمريكيون إن محاكم البلاد تحتاج إلى أدلة كافية لإصدار أمر بتسليم غولن.