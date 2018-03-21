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هاآرتس: عهد التميمي ستقضى حكما بالسجن 8 أشهر

الفتاة الفلسطينية عهد التميمي وسط عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
الفتاة الفلسطينية عهد التميمي وسط عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
21/3/2018

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية (الأربعاء) إن الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة صفع جندي إسرائيلي قبلت اتفاقا قضائيا سيتم بموجبه الحكم عليها بالسجن 8 أشهر.

وأصبحت عهد التميمي (17 عاما) بطلة في أعين الفلسطينيين بعدما صورت والدتها الواقعة ونقلتها مباشرة على موقع فيسبوك لتسجل انتشارا واسعا.

ووقع الحادث يوم 15 ديسمبر/كانون الأول أمام منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة.

ولم يصدر تعليق فوري من محامي عهد التميمي على هذه الأنباء.

ونقلت وكالة رويترز عن ممثل الادعاء قوله في وقت سابق إن الادعاء العسكري بالمحكمة في سجن عوفر العسكري بالضفة الغربية قرب رام الله عرض اتفاقا قضائيا بشأن الواقعة.

وكانت عهد تبلغ من العمر 16 عاما وقت الواقعة، وبدأت محاكمتها الشهر الماضي وواجهت 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أنه بناء على الاتفاق القضائي فإن عهد التميمي ستقر بالذنب مقابل تخفيف الاتهام ومن ثم العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر.

ولاقت الواقعة انتقادات من الإسرائيليين المنتمين لليمين الذين يرون أن الجيش بدا ضعيفا بسماحه للفتاة بالإفلات من العقاب بعد ضرب جندي وضابط.

وقال الجيش إن الجندي "تصرف بمهنية" حين التزم ضبط النفس. وجرى إلقاء القبض على ناريمان والدة عهد وكذلك أحد أقاربها. وقال محامي الأسرة إن الاثنين قبلا أيضا اتفاقا قضائيا.

وجذبت القضية اهتماما عالميا، وامتلأت قاعة المحكمة الصغيرة بصحفيين ودبلوماسيين ومراقبين دوليين خلال الجلسات التي شهدت مثول عهد التميمي وهي مكبلة بالقيود.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية اعتقال عهد التميمي، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

ووقعت مجموعة من الشخصيات الثقافية الأمريكية ومنهم الممثل داني غلوفر والممثلة روزاريو داوسون والروائية أليس ووكر على التماس يطالب بالإفراج عن عهد التميمي وقارنوا قضيتها بقضايا "أطفال المهاجرين ومناطق تجمع الملونين (ذوي البشرة السمراء) الذين واجهوا قسوة الشرطة في الولايات المتحدة".

المصدر : رويترز
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