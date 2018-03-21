مشاهد مروعة لانتشال جثث أطفال بعد قصف للنظام السوري في إدلب

قال مسعفون (الأربعاء) إن ضربة جوية على منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا أسفرت عن سقوط 20 قتيلا بينهم 16 طفلا فروا من ضربة سابقة على مدرسة.

وقالت خدمة الدفاع المدني السوري، وهو هيئة إغاثة تعمل في مناطق المعارضة، إن الضربة الجوية وقعت على قرية كفر بطيخ في القطاع الشرقي من محافظة إدلب الأربعاء.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأرقام ذاتها وقال إن 15 من القتلى من أسرة واحدة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أفرادا من خدمة الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم الخوذ البيضاء، وهم ينتشلون جثثا لأطفال عدة في موقع بكفر البطيخ استهدفته ضربة جوية نفذها النظام.

وشوهدت جثث أربعة أطفال آخرين ملقاة على الأرض فيما كانت نساء يمسحن بأيديهن على وجوههم.

وإدلب هي أكبر المناطق التي مازالت تسيطر عليها المعارضة وأكثرها سكانا.