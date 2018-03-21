البث الحي
سياسة

مشاهد مروعة لانتشال جثث أطفال بعد قصف للنظام السوري في إدلب

21/3/2018

قال مسعفون (الأربعاء) إن ضربة جوية على منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا أسفرت عن سقوط 20 قتيلا بينهم 16 طفلا فروا من ضربة سابقة على مدرسة.

وقالت خدمة الدفاع المدني السوري، وهو هيئة إغاثة تعمل في مناطق المعارضة، إن الضربة الجوية وقعت على قرية كفر بطيخ في القطاع الشرقي من محافظة إدلب الأربعاء.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأرقام ذاتها وقال إن 15 من القتلى من أسرة واحدة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أفرادا من خدمة الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم الخوذ البيضاء، وهم ينتشلون جثثا لأطفال عدة في موقع بكفر البطيخ استهدفته ضربة جوية نفذها النظام.

وشوهدت جثث أربعة أطفال آخرين ملقاة على الأرض فيما كانت نساء يمسحن بأيديهن على وجوههم.

وإدلب هي أكبر المناطق التي مازالت تسيطر عليها المعارضة وأكثرها سكانا.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)