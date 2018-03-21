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سياسة

مجلس الشيوخ يرفض إنهاء دعم واشنطن لحملة السعودية في اليمن

السناتور المستقل بيرني ساندرز أشار إلى مقتل وتشريد المدنيين في اليمن
السناتور المستقل بيرني ساندرز أشار إلى مقتل وتشريد المدنيين في اليمن
21/3/2018

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء قرارا يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في الحرب الأهلية باليمن وذلك مع اجتماع ترمب بمحمد بن سلمان. في واشنطن.

وصوّت المجلس بأغلبية 55 مقابل 44 برفض القرار الذي سعى للمرة الأولى لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سيناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه.

وخلال نقاش في مجلس الشيوخ قبل التصويت وصف بعض داعمي الإجراء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.

وأشار السيناتور المستقل بيرني ساندرز إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين والمجاعة وتفشي الكوليرا الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع.

وقال "هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك".

وقال السيناتور مايك لي وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار إن العمل استمر عليه منذ بعض الوقت وإنه لم يتم ترتيب الأمر ليتزامن "بأي حال من الأحوال" مع زيارة ولي العهد السعودي. وقال "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة بدونه لن تحقق الولايات المتحدة النجاح المرجو".

المصدر : رويترز
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