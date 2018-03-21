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سياسة|الأردن

عشرات النواب الأردنيين يطالبون بعودة سفير بلادهم إلى الدوحة

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني
20/3/2018

قال عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) عقلة الغمار (الثلاثاء) إن 45 نائبًا وقعوا مذكرة نيابية تُطالب بعودة سفير بلادهم إلى الدوحة.

وأضاف الغمار، الذي تبنى المذكرة، أن "المذكرة تهدف لرأب الصدع مع الأشقاء على أن نبدأ ذلك بإعادة سفيرنا إلى الدوحة".

وتابع: "وقع على المذكرة إلى الآن 45 عضوًا، وقد اكتشفت بأن المذكرة لم تمر على جميع الزملاء، حيث سألوني عن سبب عدم توقيعهم عليها".

صورة للرسالة التي ستقدم لرئيس مجلس النواب تطالب بعودة العلاقة لطبيعتها مع قطر (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأردف: "سنعمل على زيادة عدد الموقعين خلال الأيام القادمة، وبعد الانتهاء من التوقيع، سنرفع المذكرة للحكومة"، دون تفاصيل إضافية عن الخطوات المقبلة.

ومضى قائلًا: "الملك عبد الله (الثاني) شخصية مقبولة بأن يكون طرف يقرب من وجهات النظر للوصول إلى حل سلمي".

وفي يونيو/حزيران الماضي قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية" على قرارها الوطني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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