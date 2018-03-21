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سياسة|السعودية

شاهد: ناشط حقوقي سعودي يكشف عن أسباب خروجه من السعودية

20/3/2018

نشر المحامي والناشط الحقوقي السعودي سلطان العبدلي الغامدي مقطع فيديو مصورا، عبر يوتيوب، كشف فيه عن الأسباب التي دعته للخروج من السعودية.

وأوضح العبدلي، في الفيديو المعنون: بـ "لماذا خرجت من بلاد الحرمين؟". أنه كان يعمل محاميا كما أنه من مواليد المدينة المنورة، وأفاد أنه كان يستغل الهامش المحدود في المملكة لمحاربة الاستبداد، ومناوئة الظلم، عبر التعاون مع من سماهم المصلحين داخل المملكة، مقتديا بمنهج "إبراء الذمة ونصح الأمة" على حد قوله.

وتابع أنه اتخذ قرارا بالخروج من بلاد الحرمين من نفوذ الظلم والظالمين. بعد أن قطعت على المصلحين السبل. وأغلقت الطرق أمام كل وسائل الإصلاح.

وأكد العبدلي أنه عازم على مواجهة الظلم في المملكة، والصدع بكلمة الحق، في انكار الظلم والظالمين واستبدادهم، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر
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