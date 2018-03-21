شاهد: معرض توظيف للأشخاص المصابين بالتوحد في القاهرة

شهدت القاهرة "معرض توظيف" للأشخاص المصابين بالتوحد. وتمكن معاقون باحثون عن فرص عمل من الاجتماع مع 20 شركة مختلفة وتعرفوا على أنواع مختلفة من الفرص المتاحة.

معرض التوظيف هذا مختلف، إذ يجمع بين "الباحثين عن الوظائف" شيء مشترك، وهو أنهم جميعا مصابون بالتوحد.

وجاء الفتية والبالغون من ذوي الإعاقة مع أولياء أمورهم لمقابلة أصحاب العمل المحتملين.

وتقف وراء هذا المعرض الجمعية المصرية للتوحد. وتقول مؤسسة الجمعية إنهم يريدون سد فجوة على صعيد المساعدة المتاحة للأشخاص المصابين بالتوحد.

وتقول داليا سليمان، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للأوتيزم أو التوحد "التوحد هو اضطراب في النمو، والمصابون به يرون العالم بشكل مختلف عن الأشخاص التقليديين عصبيا (نيوروتيبيكال).

وتابعت "هؤلاء قد يواجهون مشكلات في التفاعل الاجتماعي ويعانون في فهم الإشارات اللفظية والبصرية التي تبدو طبيعية للآخرين".

بالرغم من أن بعض المصابين بالتوحد يعانون صعوبات شديدة في التعلم، فإن الاضطراب هو عبارة عن طيف واسع والكثيرون منهم قادرون على التعلم والعمل.

داليا متأكدة من أن البعض سيجدون وظائف نتيجة لهذا المعرض.

وعلى أحد المنصات، يتعلم شاب كيف يجفف الشعر.

كان يوما مثيرا للحضور، ويوفر شعاعًا من الأمل للآباء القلقين على مستقبل أبنائهم.

بعض أصحاب العمل لديهم بالفعل خبرة في توظيف الأشخاص المصابين بالتوحد، ويقدرونهم مثلما هو الحال بالنسبة للأشخاص الأصحاء.

ويواجه الأشخاص المصابون بالتوحد صعوبات في الحصول على فرص عمل، لاسيما عندما يواجهون منافسة من الأشخاص التقليديين عصبيًا (نيوروتيبيكال).

لكن هذا المعرض يظهر لهم ولأصحاب العمل المستقبليين أن هناك مجالا بالنسبة لهم في عالم العمل.