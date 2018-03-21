شاهد: مراهق يصيب شخصين ويلقى حتفه برصاص الشرطة بولاية ماريلاند

أصاب طالب عمره 17 عاما، زميلين له بجروح خطيرة بعد أن أطلق الرصاص عليهما في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند، قبل أن يلقى حتفه في معركة بالأسلحة النارية مع ضابط شرطة.

وقال مسؤول أمني إن طالبا عمره 17 عاما أصاب اثنين من زملائه بجروح خطيرة بعد أن أطلق الرصاص عليهما في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية صباح الثلاثاء قبل أن يلقى حتفه في معركة بالأسلحة النارية مع ضابط شرطة بالمدرسة.

ووقع إطلاق النار في مدرسة "غريت ميلز " الثانوية بمقاطعة ماري على بعد 110 كيلومترات جنوبي واشنطن.

وجاء الحادث وسط احتدام الجدل حول العنف الناجم عن الأسلحة النارية في أعقاب مذبحة في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الشهر الماضي قتل فيها 17 طالبا.

وقال تيموثي كاميرون قائد شرطة المقاطعة إن المصابين، وهما فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وفتى عمره 14 عاما، نقلا إلى المستشفى.

وأضاف أن الفتاة ترقد في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة، في حين أن الطالب حالته جيدة.

وقالت الشرطة إن المسلح اسمه "أوستين ويات رولينز" وقال كاميرون إن هناك "مؤشرا" على علاقة سابقة بينه وبين الطالبة، بيد أنه أضاف أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.