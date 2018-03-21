شاهد: فلسطينيون يزرعون أشتال الزيتون قرب حدود غزة

غرس عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، حوالي ألف شتلة زراعية أغلبها من "الزيتون"، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي؛ في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

ورفع المشاركون في الفعالية، التي نظّمتها القوى الوطنية والإسلامية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية، وجمعية الإغاثة الزراعية واتحاد لجان العمل الزراعي (غير حكوميين)، شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، وشرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، الأعلام الفلسطينية.

وقال نبيل دياب، القيادي في حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية "تُنظّم هذه الفعالية لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إنه متمسّك في حقه بالعودة لبلداته وقراه التي طُرد منها عام 1948".

وأضاف دياب "كما نوصل رسالة لحكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، إن كان كبارنا قد ماتوا فإن صغارنا لن ينسوا".

وأوضح أن غرس الشتلات الزراعية من شأنه أن "يوصل رسالة إلى الإدارة الأمريكية بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي من الحلول المنقوصة، وأنه لن يقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس؛ مع ضمان أكيد لحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم وقراهم".

والسبت الماضي، أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة"، التابعة للجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم فصائل فلسطينية رئيسية)، انطلاق فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" في الـ 30 من الشهر الجاري، في المنطقة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة، حسين منصور آنذاك "ستكون الفعاليات سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال".

وأوضح أنه سيتم "الإعداد لمسيرة مليونية بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية وفي الشتات وأراضي فلسطين التاريخية، وسيكون ذكرى النكبة الفلسطينية في الـ 15 مايو/أيار المقبل محطة أخرى للتحركات الجماهيرية".

ولفت إلى أن المسيرة "ستتزامن مع تحرك سياسي واسع، إقليمًا ودوليًا بمشاركة أفراد ومؤسسات وهيئات فلسطينية، وداعمة للقضية الفلسطينية".