شاهد: المعارضة تطلق غازا مسيلا للدموع في برلمان كوسوفو

ألقى مشرعون معارضون عبوات غاز مسيل للدموع في قاعة البرلمان في كوسوفو (الأربعاء) في محاولة لمنع نواب آخرين من التصديق على اتفاق حدودي مع الجبل الأسود.

ويمثل هذا الاتفاق شرطا رئيسيا لحصول مواطني كوسوفو على حق دخول دول الاتحاد الأوربي بدون تأشيرة، لكن حزب فيتيفيندوزي المعارض يقف بشدة ضد الاتفاق، حيث يقول إنه سيؤدي إلى التنازل عن نحو 8 آلاف هكتار (80 كيلومتر مربع) من أراضي كوسوفو إلى جارتها الجبل الأسود.

وتسبب إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع إلى منع مناقشة الاتفاق والتصويت عليه، حيث اضطر النواب للخروج من القاعة بسبب كثافة الغاز.

وتم تأجيل الجلسة للسماح بتهوية قاعة البرلمان، ولكن بمجرد عودة النواب إلى القاعة، تم إطلاق المزيد من الغاز المسيل للدموع.

وأثارت محاولات سابقة للتصديق على الاتفاق احتجاجات مشابهة شملت إطلاق غاز مسيل للدموع في البرلمان الذي يضم 120 عضوا واشتباكات مع الشرطة في الشوارع.

وحصل جيران كوسوفو في منطقة البلقان -صربيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة- بالفعل على حق الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شينغن للحدود الأوربية المفتوحة في عام 2010.