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سياسة

شاهد| السيسي: كنت أتمنى وجود 10 مرشحين للرئاسة

20/3/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه كان يتمنى وجود أكثر من مرشح بالانتخابات الرئاسية، لكنه قال إن المصريين ليسوا "جاهزين" لهذا.

جاء ذلك خلال حديثه ضمن فيلم متلفز تحت عنوان "شعب ورئيس" بثه التليفزيون المصري (الثلاثاء)، قبيل أيام من بدء اقتراع المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية.

وردًا على أسئلة مسجلة عن الممارسة الديمقراطية، قال السيسي: "يقولون إنه سينجح (أي السيسي) لكن كنا نريد آخرين موجودين معه، ولكن أنتم تتحدثون في موضوع ليس لي فيه ذنب".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون موجودًا منافس واثنان وعشرة من أفاضل الناس حتى تختاروا كما تشاؤون، لكن نحن لسنا جاهزين الآن.. ونقول لأكثر من 100 حزب قدموا منافسًا".

ويسعى السيسي إلى فترة رئاسية ثانية من 4 سنوات، مع منافسه رئيس حزب "الغد" (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، دون وجود لمرشحين معارضين أو منافسين بارزين.

وانسحب أبرز المنافسين المحتملين للسيسي، بينما اعتقلت السلطات منافسا آخر هو الفريق سامي عنان.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج من 16 -18 مارس /أذار الجاري، ومن المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري.

وطالب السيسي المصريين بالصبر على الأوضاع وتحمل القرارات الاقتصادية الصعبة.

وشرعت مصر خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج "إصلاح اقتصادي"، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، انعكسن بالسلب على السلع والخدمات التي تضاعفت أسعارها.

وفي المقابل، تنفذ مصر حاليًا، برنامج تكافل وكرامة لمكافحة الفقر، ويستهدف تقديم دعم نقدي لـ 1.7 مليون أسرة.

ونفى السيسي ما قال إنه يتردد عن سيطرة القوات المسلحة على 20% و50% من اقتصاد الدولة، مشددا على أن الجيش قطاع عام (حكومي) ولديه من 2 – 3% من حجم الاقتصاد المصري البالغ 3 إلى 4 تريليون جنيه (160 إلى 213 مليار دولار أمريكي)، على حد قوله.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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