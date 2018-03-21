رئيس ميانمار يعلن استقالته

استقال رئيس ميانمار، هيتين كياو، المقرب من الزعيمة أونغ سان سو تشي، الأربعاء، من منصبه بعد عامين تقريبًا على توليه مهامه، بحسب ما أعلنت الرئاسة على موقعها في فيسبوك.

وأوضح البيان أن "الرئيس طلب في 21 مارس/آذار 2018 أن يتم إعفاؤه من مهامه".

وكان كياو (71 عامًا) أول مدني يتولى في أبريل/نيسان 2016 هذا المنصب في البلاد منذ عقود.

وقد أعلن كياو، استقالته من منصبه، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً إنه يريد أن يستريح من عمله الحالي.

وقال البيان إن رئيسًا جديدًا سيحل محل كياو، في غضون سبعة أيام وفقًا لدستور البلاد لعام 2008.

ويحظر على زعيمة حزب ميانمار الفعلية، أونغ سان سو تشي، تولي منصب الرئاسة وذلك بموجب الدستور، إلا أنها تحكم تحت لقب مستشارة الدولة.