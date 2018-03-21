دعوى جديدة من عارضة إباحية ضد ترمب لإلغاء اتفاق يمنعها الحديث عن علاقتهما

رفعت العارضة الإباحية "كارين ماكدوغال" الثلاثاء دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطالب فيها بإبطال اتفاق يمنعها من التحدث عن علاقة عاطفية جمعت بينهما.

ورفعت كارين ماكدوغال الدعوى القضائية ضد الرئيس الأمريكي، ولتصبح بذلك ثاني ممثلة إباحية تلجأ الى القضاء لإطلاق الحرية للسانها في سرد تفاصيل علاقتها بالملياردير المثير للجدل.

وفي الدعوى التي أودعوها محكمة لوس أنجليس يقول وكلاء المدعية التي كانت تعمل عارضة في مجلة بلايبوي الإباحية إن موكلتهم تعرضت لضغوط وتهديدات لإرغامها على التزام الصمت، إضافة إلى تعرضها لحملة افتراء وتشويه سمعة من جانب الفريق القانوني لترمب بهدف النيل من صدقيتها.

وتقول الدعوى إن علاقة "عاطفية استمرت على مدى 10 أشهر في 2006 و2007 بين ماكدوغال ودونالد ترمب" وأن شركة أمريكان ميديا (آمي) الإعلامية التي تملك مطبوعة (ناشونال انكوايرر) تواطأت مع محامي ماكدوغال لشراء قصة علاقتها بترمب وبالتالي صمتها عندما قرر الملياردير الجمهوري خوض الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الدعوى فإن "ماكدوغال قبضت مبلغ 150 ألف دولار (ذهب نصفه إلى محاميها الذي لم تكن تعلم انه متواطئ مع الفريق الآخر) إضافة إلى تلقيها وعدا كاذبا بمساعدتها على الانطلاق في مسيرتها المهنية كنموذج للصحة واللياقة البدنية".

وتضيف الدعوى أن العلاقة العاطفية التي ربطت بين المدعية وترمب أصبحت اليوم "سرا علنيا" تتداوله الصحف وأن الفريق القانوني لترمب يهدد ماكدوغال ب"تدميرها ماليا" إن هي تحدثت إلى صحفيين عن علاقتها بمن أصبح اليوم رئيس الولايات المتحدة.

وتقول الدعوى أيضا إن شركة آمي تملي على ماكدوغال ما الذي عليها أن تقوله بالحرف لأي صحافي يستوضحها عن علاقتها بترمب، كما أنها "تسرب إلى بعض الصحفيين معلومات كاذبة حول ماكدوغال" التي "تطلب بالتالي من هذه المحكمة إعلان بطلان اتفاق حفظ السرية".

وكانت الممثلة الإباحية "ستورمي دانيالز " التي تقول إن ترمب أقام معها علاقة حميمة في 2006 رفعت قبل أسبوعين دعوى أمام محكمة في لوس أنجليس تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية أبرمته مع الرئيس وتقاضت مقابله مبلغ 130 ألف دولار.

وفي دعواها تقول دانيالز، واسمها الحقيقي سيفاني كليفورد، إن الاتفاق بينها وبين الرئيس باطل وكأنه لم يكن لأن الطرف الثاني أي ترمب لم يوقّعه بنفسه بل وقعه عنه محاميه الشخصي مايكل كوهين.

وتوضح الوثائق أن الاتفاق موضوع الدعوى تم توقيعه في 28 أكتوبر /تشرين الأول 2016. أي قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترمب برئاسة الولايات المتحدة، وأن الموقعين عليه هما ستيفاني كليفورد والمحامي مايكل كوهين.

وبحسب الدعوى فإن "الاتفاق يفرض شروطا والتزامات شتى ليس على كليفورد فحسب وإنما أيضا على ترمب، هو ينص على توقيع جميع الأطراف عليه بمن فيهم ترمب".

وبحسب نص الدعوى فإن المحامي كوهين عمد اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2018 حين نشرت وسائل إعلام "تفاصيل عن الاتفاق" إلى إجبار كليفورد، عن طريق تكتيكات ترهيب وإكراه اتبعها، على توقيع إعلان كاذب تقول فيه إن المعلومات المتصلة بعلاقة جمعتها مع ترمب هي معلومات كاذبة".

وتوضح الدعوى أن كليفورد وترمب ربطت بينهما علاقة حميمة بدأت في لايك تاهوي في كاليفورنيا بين صيف 2006 و"جزء كبير من 2007″، علما بأن الملياردير تزوّج بميلانيا نوس في 2005 وأنجب منها ابنهما بارون في مارس / آذار2006.