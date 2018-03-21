العراق: اتهامات قرقاش تعرقل العلاقات مع الإمارات

قالت وزارة الخارجية العراقية إن اتهامات وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش للحشد الشعبي بتلقي أموال من دول قطر ووصفها بالإرهاب تثير الكثير من الاستغراب.

وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء أن دولة العراق تسعى لتعزيز العلاقة مع الإمارات إلا أن هذه التصريحات تعيق هذه المساعي وتعرقل تطوير العلاقات.

وأكدت الخارجية العراقية أن "الحشد الشعبي" جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن وأنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة.

وأشارت إلى أن قوات الحشد أسهمت في القضاء على تنظيم "داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن دولة الإمارات لم تكن بعيدة عن خطر "تنظيم داعش".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قد أتهم دولة قطر بتمويل تنظيمات إرهابية مثل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة، على حد قوله.