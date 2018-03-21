الأمير زيد بن رعد يردّ على انتقاد أردني نادر لعمله

أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن رفضه لاتهامات صحيفة أردنية لعمل المفوض السامي بالانحياز ضد الدول العربية، والتحول إلى أداة بيد الدول الغربية واسعة النفوذ.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في خطاب وجهه لصحيفة الرأي الأردنية الحكومية (الثلاثاء)، إن انتقاد الصحيفة لعمل المفوض السامي "تضمن العديد من الأخطاء والافتراضات المغلوطة.

وأضاف كولفيل أن "الأشخاص الذين ’يراقبون عمل‘ المفوضية لصالح جريدة الرأي لا يتمتعون بالكفاءة أو يعتمدون أسلوب التضليل البحت"، مؤكدا أن المفوض السامي الأمير زيد بن رعد "قطع أشواطا في انتقاد الدول الغربية أبعد بكثير مما فعله على الأرجح أي مسؤول آخر رفيع المستوى في الأمم المتحدة".

وكانت صحيفة الرأي الأردنية قد قالت في مقالتها الافتتاحية (الأحد) إن التقارير والتصريحات الصحفية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "تثير الشكوك والريبة" معتبرة أن تقارير المفوضية "تكاد تخلو من أي انتقاد لسلوك وتصرفات الدول الكبرى وتلك الغربية على وجه الخصوص، التي تتردد أصداء سلوكها إزاء حقوق الأقليات وبعض العرقيات والمجموعات الإثنية والدينية".

لكن كولفيل قال إن المفوض السامي انتقد خطابات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مناسبات عديدة، كما انتقد "تفاقم مستويات العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام في عدد من الدول الغربية".

واعتبر كولفيل أن الصحيفة "لا تفقه الهدف من عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي يقوم على تعزيز حقوق الإنسان للجميع في كل مكان، وليس على غض الطرف عما يجري في المنطقة من حولها أو أي منطقة أخرى من العالم".