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سياسة

استقالة رئيس بيرو قبل يوم من تصويت البرلمان على عزله

رئيس بيرو أعلن استقالته في خطاب متلفز قبل يوم من تصويت البرلمان على عزله
رئيس بيرو أعلن استقالته في خطاب متلفز قبل يوم من تصويت البرلمان على عزله
21/3/2018

أعلن رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكى استقالته من منصبه قبل يوم واحد من تصويت في البرلمان على عزله.

وكان من المتوقع أن يخسر كوتشينسكى التصويت على مساءلته بغرض عزله بشأن مزاعم شراء أصوات.

وقالت مصادر حكومة بيرو إن كوتشينسكي قدم استقالته للكونغرس، قبل أن يعلن في خطاب متلفز أنه استقال لأسباب متعلقة "بالقدرة على الحكم".

وتزايد الضغط على كوتشينسكى (79 عاما) خاصة بعد أن طلب منه أربعة من نواب حزبه في البرلمان، البالغ عددهم 14 نائبًا، التنحي.

واستقال كوتشينسكى، المصرفي السابق في وول ستريت،  عشية التصويت على مسألة صلاته مع شركة البناء البرازيلية العملاقة "أوديبريشت" التي تلاحقها فضائح.

ونجا كوتشينسكى من تصويت مشابه في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف بيرو قمة إقليمية الشهر المقبل، ومن المفترض أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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