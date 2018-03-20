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سياسة

شاهد: مذيع مصري يتمنى زيارة أمير قطر للقاهرة

20/3/2018

أعرب المذيع المصري يوسف الحسيني عن أمله في قيام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة القاهرة وإجراء لقاءات "أخوية" لتذويب الخلافات بين الجانبين.

وأضاف الحسيني في برنامجه (الاثنين) أن مصر ترحب دائمًا بالعلاقات مع الدول، متابعا "مصر بتقول لأي حد: أهلًا وسهلًا".

كما أعرب الحسيني عن أمله في تحسن العلاقات بين قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، بعد قيام السعودية والإمارات والبحرين بفرض حصار عليها منذ ما يقرب من 9 أشهر.

ودعا الحسيني الدوحة إلى المبادرة بالقيام بهذه الزيارة حتى تتحسن العلاقات بين مصر وقطر كما تحسنت بين مصر والسودان بعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت جميع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وفرضت الدول الخليجية الثلاث حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر بدعوى أن الأخيرة تدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بقوة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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