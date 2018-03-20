البث الحي
سياسة

شاهد: ترمب يلتقي محمد بن سلمان في البيت الأبيض

20/3/2018

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وسط انتقادات في الكونغرس الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ويتوقع أن تتضمن محادثات ترمب وابن سلمان مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، والتوترات مع إيران، والحرب في اليمن.

وهذه أول زيارة يقوم بها ابن سلمان للولايات المتحدة منذ أن أصبح وليا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.

وخلال لقاء ترمب وابن سلمان عرض الرئيس الأمريكي صورا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية التي ستشتريها السعودية، موضحا عليها قيمة هذه الأسلحة والوظائف التي ستوفرها للأمريكيين.

وتأتي الزيارة مترافقة مع عقد مجلس الشيوخ الأمريكي (الثلاثاء) جلسة لمناقشة قرار يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في اليمن.

ووصف بعض داعمي هذا التحرك الإجراء في مجلس الشيوخ الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.

ويحاول داعمو التشريع، وعددهم 15 معظمهم ديمقراطيون، للمرة الأولى استغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سيناتور طرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض للمشاركة فيه من الكونغرس .

ومن المتوقع أن يجري الكونغرس تصويتا في وقت لاحق اليوم بشأن القرار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)