شاهد: ترمب يلتقي محمد بن سلمان في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وسط انتقادات في الكونغرس الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ويتوقع أن تتضمن محادثات ترمب وابن سلمان مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، والتوترات مع إيران، والحرب في اليمن.

وهذه أول زيارة يقوم بها ابن سلمان للولايات المتحدة منذ أن أصبح وليا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.

وخلال لقاء ترمب وابن سلمان عرض الرئيس الأمريكي صورا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية التي ستشتريها السعودية، موضحا عليها قيمة هذه الأسلحة والوظائف التي ستوفرها للأمريكيين.

وتأتي الزيارة مترافقة مع عقد مجلس الشيوخ الأمريكي (الثلاثاء) جلسة لمناقشة قرار يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في اليمن.

ووصف بعض داعمي هذا التحرك الإجراء في مجلس الشيوخ الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.

ويحاول داعمو التشريع، وعددهم 15 معظمهم ديمقراطيون، للمرة الأولى استغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سيناتور طرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض للمشاركة فيه من الكونغرس .

ومن المتوقع أن يجري الكونغرس تصويتا في وقت لاحق اليوم بشأن القرار.