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شاهد: الدبلوماسيون الروس المطرودون في أزمة تسميم سكريبال يغادرون لندن

20/3/2018

غادرت ثلاث حافلات تحمل أرقاما دبلوماسية، السفارة الروسية في لندن (الثلاثاء) وعليها دبلوماسيون روس عائدون لبلادهم.

يأتي هذا بعد أن أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمغادرة 23 دبلوماسيا روسيا إثر هجوم بغاز أعصاب يستخدم في الأغراض العسكرية.

واتهمت بريطانيا، روسيا، بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية، وذلك بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن روسيا تقف على الأرجح وراء هذه الواقعة.

وقال مصور "رويترز" في الموقع إن العاملين بالسفارة الروسية لوحوا للدبلوماسيين المغادرين وأسرهم بينما كانت الحافلات تبتعد.

يشار إلى أن السلطات الروسية كانت قد سجنت سكريبال لبيعه أسرارا روسية لبريطانيا، إلا أنها أفرجت عنه وسلمته للأخيرة في إطار صفقة تبادل جواسيس عام 2010، وقد استقر منذ ذلك الحين بمدينة سالزبري الهادئة في جنوب غرب إنجلترا.

وبعد أول استخدام هجومي لغاز الأعصاب على أراض أوربية منذ الحرب العالمية الثانية أمهلت ماي (الأربعاء) الماضي 23 دبلوماسيا روسيا، قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، أسبوعا للمغادرة.

وأكدت ماي أن روسيا لديها تاريخ معروف في انتهاك القانون الدولي وعدم الاكتراث بحياة المدنيين، وأنها "فشلت في الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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