شاهد: إسرائيل تتهم سائقا بقنصلية فرنسا بتهريب أسلحة للفلسطينيين

اتهم مدعون إسرائيليون سائقا بالقنصلية الفرنسية باستخدام سيارة دبلوماسية لتفادي نقاط التفتيش الحدودية وتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لصالح عصابة تهريب فلسطينية.

تم توجيه الاتهام ضد الفرنسي رومان فرانك (23 عاما) يوم الإثنين بعد ساعات من رفع حظر للنشر فُرض بعد إلقاء جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) القبض عليه في 15 فبراير شباط. ومن مهام الجهاز مكافحة الإرهاب والتجسس.

لكن مسؤولي "شين بيت" قالوا إن الدافع وراء نقل فرانك لسبعين مسدسا وبندقيتين كان ماليا وليس دعما أيديولوجيا للنشطاء الفلسطينيين.

ووفقا للائحة الاتهام، التي تضمنت حيازة أسلحة وتهريبها والاحتيال والتآمر الإجرامي، تلقى فرانك نحو 7600 دولار مقابل التهريب.

ولم يتسن الوصول بعد لمحامي فرانك للتعليق على نيته بشأن الإقرار بالذنب في محكمة بئر السبع الجزئية.

ويواجه في حالة إدانته حكما بالسجن لفترة طويلة. وقالت فرنسا إنها على اتصال مع السلطات الإسرائيلية.

وتحتفظ أغلب الدول بسفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب فيما تدير قنصليات لها في القدس للتعامل الدبلوماسي مع الفلسطينيين.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي إلا أن الولايات المتحدة تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار في موقف مخالف للقوى العالمية الأخرى.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يسعون لإقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب لائحة الاتهام كانت أول عملية تهريب في 21 ديسمبر كانون الأول تقريبا وآخرها في 12 فبراير شباط تقريبا.

وقال جهاز الأمن الداخلي إن فرانك تسلم الأسلحة من فلسطيني يعمل بالمركز الثقافي الفرنسي في غزة. ولم يتسن الوصول لمسؤولين في المركز للتعليق.

وأظهرت صفحة على فيسبوك تحمل اسم رومان فرانك صورا تشبه تلك التي نشرها جهاز الأمن الداخلي للشاب.