تحقيقات أمريكية وبريطانية في استغلال فيسبوك للبيانات الشخصية

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية (الثلاثاء) إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تجري تحقيقا بشأن استغلال فيسبوك للبيانات الشخصية.

تأتي هذه التحركات بعدما قال مسرب معلومات إن شركة استشارات سياسية استعان بها دونالد ترمب حصلت بشكل غير سليم على معلومات بشأن 50 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام.

وهوت أسهم فيسبوك 4.7% بعدما تراجعت حوالي 7% (الإثنين) وسط قلق المستثمرين من أن تواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم غرامات باهظة أو أن يتسبب تضرر سمعتها في انصراف المستخدمين والمعلنين.

ومحا الانخفاض أكثر من 20 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. كما انخفضت أيضا أسهم شركتي سناب وتويتر.

وطالب مشرعون أمريكيون وأوربيون بتفسير لكيفية حصول شركة كمبردج أناليتيكا الاستشارية على البيانات في 2014 ولماذا تقاعست "فيسبوك" عن إبلاغ مستخدميها، الأمر الذي أثار تساؤلات أكبر بشأن خصوصية المستهلك.

واستدعت لجنة في البرلمان البريطاني (الثلاثاء) مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة بريطانية، استخدمتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية، على بيانات ملايين المستخدمين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني، داميان كولينز، قوله، إن "اللجنة طلبت مرارًا من شركة فيسبوك توضيح كيفية استخدامها للبيانات، إلا أن مسؤولي فيسبوك كانوا يضللون اللجنة في أجوبتهم".

وأضاف في مذكرة موجهة بشكل مباشر لزوكربيرغ: "حان الوقت للاستماع من مسؤول تنفيذي رفيع في فيسبوك يتمتع بالسلطة الكافية لتقديم تقرير دقيق عن هذا الفشل الكارثي"، فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.

وتابع كولينز: "في ضوء التزامك في بداية العام الجديد بـ(إصلاح) فيسبوك، آمل أن يكون هذا الممثل أنت".

ونقلت وكالو "بلومبرغ" عن مصدر مطلع إن تحقيق لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن حماية المستهلك، أن اللجنة فيما إذا كانت فيسبوك قد سمحت لكمبردج أناليتيكا بالحصول على بعض بيانات مستخدمي فيسبوك في انتهاك لسياسات شركة التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم اللجنة الأمريكية: "نحن على علم بالقضايا التي أثيرت لكن لا يسعنا التعليق عما إذا كنا نجري تحقيقا".

وأضاف: "نتعامل بجدية شديدة مع أي مزاعم عن انتهاكات مراسيمنا الخاصة بالإقرار بالموافقة مثلما فعلنا في 2012 في قضية تتعلق بالخصوصية تشمل غوغل".

وكانت فيسبوك قد قامت في 2011 بتسوية دعاوى اتهمتها بانتهاك خصوصية مستخدميها ووافقت على اتخاذ إجراءات لتحسين حماية بيانات مشتركيها وعددهم 800 مليون، وذكرت "بلومبرغ" أن مسؤولي لجنة التجارة الاتحادية يبحثون حاليا فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت اتفاق 2011.

ووافقت "فيسبوك" بموجب تلك التسوية على الحصول على موافقة المستخدمين على تعديلات معينة على إعدادات الخصوصية في إطار تسوية اتهامات اتحادية بأنها خدعت المستهلكين وأجبرتهم على تبادل معلومات شخصية أكثر مما كانوا يرغبون.

وإذا وجدت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية أن "فيسبوك" انتهكت بنود مرسوم الإقرار بالموافقة فهي تملك السلطة لتغريمها آلاف الدولارات عن كل يوم خلال فترة الانتهاك.

وقال روب شيرمان نائب مسؤول الخصوصية في "فيسبوك" لـ "رويترز" "ما زلنا ملتزمين بشدة بحماية معلومات العملاء. وأضاف، نحن نقدر الفرصة للرد على أي تساؤلات ربما تطرحها لجنة التجارة الاتحادية".

ورحب البيت الأبيض بالتحقيقات في التقارير عن أن مستشارين لترمب أساؤوا استغلال بيانات فيسبوك.

وقال راج شاه، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، لقناة "فوكس نيوز": "الرئيس يعتقد أن خصوصية الأمريكيين يجب أن تحظى بالحماية… إذا أراد الكونغرس أو وكالات أخرى بحث الأمر فسنرحب بذلك".

قانونيا، طلبت لجنة المعلومات في بريطانيا (الثلاثاء) إصدار أمر من قاض لتفتيش مكاتب كمبردج أناليتيكا في لندن.

وقالت إليزابيث دنهام رئيسة لجنة المعلومات في بريطانيا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نبحث إن كانت فيسبوك أمنت ووفرت الحماية للمعلومات الشخصية على منصتها وما إذا كانت قد تحركت بشكل إيجابي عندما علمت بفقدان البيانات وهل أخطرت الناس أم لا".

وتسوق كمبردج أناليتيكا، التي تأسست في 2013، نفسها باعتبارها مصدرا لأبحاث المستهلكين والدعاية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالبيانات للعملاء في مجالي السياسة والشركات.

وتقول فيسبوك إن البيانات جمعها الأكاديمي البريطاني ألكسندر كوغان الذي أنشأ تطبيقا على فيسبوك قام بتحميله 270 ألف شخص وأتاح الوصول ليس فقط لبياناتهم الشخصية وإنما لبيانات أصدقائهم أيضا.

وأضافت أن كوغان انتهك سياستها بعد ذلك بنقله البيانات إلى كمبردج أناليتيكا.

وعلقت فيسبوك بعد ذلك التعامل مع شركة الاستشارات وشركة استراتيجيك كوميونيكيشن لابوراتوريز المتعاقدة مع كل من الحكومة والجيش.

وقالت فيسبوك إنه قيل لها إنه تم التخلص من البيانات.

وقال كوغان إنه غير بنود وشروط تطبيقه لاختبار الشخصية على "فيسبوك" من أكاديمي إلى تجاري جزئيا خلال المشروع، وذلك وفق رسالة بريد إلكتروني إلى زملاء بجامعة كمبردج حصلت عليها واستشهدت بها محطة (سي.إن.إن).

وقالت فيسبوك "إذا كانت تلك البيانات لا تزال موجودة فسوف يشكل هذا انتهاكا جسيما لسياسات فيسبوك وانتهاكا غير مقبول للثقة وللالتزامات التي قطعتها تلك الجماعات".

ونفت كمبردج أناليتيكا كل المزاعم بوسائل الإعلام وقالت إنها محت كل البيانات بعدما علمت أن المعلومات لا تتماشى مع قواعد حماية البيانات.

وأضافت: "لسنا وحدنا من يستخدم بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي لاستخلاص معلومات بخصوص المستخدمين… لم يستخدم فريقنا للبيانات أي بيانات من فيسبوك في حملة الرئاسة 2016".