البيت الأبيض ونتنياهو ينددان بـ"إهانة" عباس للسفير الأمريكي

ندّد البيت الأبيض، الاثنين، بقوة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما تضمّنته من "إهانات في غير محلها" بحق السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

واعتبر البيت الأبيض أن الوقت حان لكي يختار بين "خطاب الكراهية" والسلام.

وقال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الاوسط أن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

وجاء تعليق البيت الأبيض بعد ساعات على وصف الرئيس الفلسطيني السفير الأمريكي في إسرائيل بـ"ابن الكلب".

ولكن المسؤول الأمريكي قال في بيانه إنه "على الرغم من أن هذه الإهانات بحق أفراد في ادارة ترمب ليست في محلها بالمرة (…) فإننا ملتزمون تجاه الفلسطينيين وفي سبيل إحداث تغييرات لابد منها من أجل تعايش سلمي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطتنا للسلام وسنعرضها حين تتهيأ الظروف الملائمة".

من جانبه، رد فريدمان على إهانة عباس خلال كلمة في مؤتمر لمكافحة معاداة السامية في القدس قائلًا "رده كان الإشارة لي بأنني ابن كلب. هل هذه معاداة سامية أم حوار سياسي؟ الحكم لا يرجع لي. أترك الأمر لكم".

وقال نتنياهو إن قرارات ترمب بشأن القدس أوصلت عباس على ما يبدو إلى المرحلة التي جعلته يشن فيها هجومًا لفظيًا على مسؤول أمريكي.

وقال نتنياهو على تويتر "للمرة الأولى منذ عشرات السنين تتوقف الإدارة الأمريكية عن تدليل الزعماء الفلسطينيين وتقول لهم: كفى". وأضاف "صدمة الحقيقة جعلتهم يفقدون صوابهم على ما يبدو".

وكان محمود عباس قال في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، إن إدارة ترمب "اعتبرت ان الاستيطان شرعي وهذا ما قاله أكثر من مسؤول أمريكي، أولهم سفيرهم في تل أبيب هنا ديفيد فريدمان. قال (الإسرائيليون) يبنون في أرضهم، -ابن الكلب- يبنون في أرضهم؟ وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب ماذا ننتظر منه؟".

وأضاف "يجب ألا نتعامى عن الحقيقة بعد الآن، (إنها) تدمير المشروع الوطني الفلسطيني. هذا هو المخطط الذي بدأت إدارة الرئيس ترمب بتنفيذه حين أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل سفارتها إليها وقطعت مخصصاتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأثار الرئيس ترمب غضب الفلسطينيين حين أعلن في السادس من ديسمبر/كانون الأول الفائت اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل ونيته نقل السفارة الأمريكية إليها، ما شكل قطيعة مع نهج دبلوماسي تبنته الولايات المتحدة طوال عقود.

وردًا على ذلك، جمد الفلسطينيون كل اتصالاتهم مع المسؤولين الأمريكيين.