البث الحي
سياسة

الاحتلال يوافق مبدئيا على إفراج مشروط عن الشيخ رائد صلاح

الشيخ، رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر
الشيخ، رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر
20/3/2018

وافقت محكمة إسرائيلية (الثلاثاء) على الإفراج المشروط عن الشيخ "رائد صلاح"، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر على أن تحدد الشروط الأسبوع المقبل.

وقال "خالد زبارقة"، محامي الشيخ صلاح، إن محكمة الصلح في حيفا وافقت مبدئيًا على الإفراج المشروط، إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وأضاف أن الشروط سيتم تحديدها في جلسة تعقدها المحكمة الإثنين المقبل.

ولفت إلى احتمال أن يفرض عليه التواجد في منزل بمدينة كفر كنا شمال، مع قيود واسعة على الحركة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ رائد صلاح، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض" ضد إسرائيل.

وفي الخامس من فبراير/شباط الماضي، مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.

وبخصوص تلك التهم، قال زبارقة (الثلاثاء): "نحن كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق للاستمرار في اعتقاله، لا سيما وأننا لا نتحدث عن مخالفات قانونية وإنما ملاحقات سياسية".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طرحت "بدائل على المحكمة من بينها أن يتواجد الشيخ رائد في كفر كنا وليس مدينة أم الفحم حيث منزله، وذلك لسحب المبررات من تصميم النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي على استمرار اعتقاله".

وتابع زبارقة: "ضمن شروط المحكمة (المتوقعة) للإفراج أن يكون أيضا قيد الإقامة الجبرية".

وبحسب "الأناضول" سيبقى الشيخ رائد صلاح في السجن لحين إصدار المحكمة للشروط الأسبوع المقبل، وفق القانون الإسرائيلي، ويمكن للنيابة أن تطعن على الحكم، لكن بعد صدور الشروط.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حظرت إسرائيل، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

يشار إلى أنه بعد اعتقال دام 9 أشهر، أفرجت إسرائيل عن الشيخ رائد صلاح في 17 يناير/ كانون الثاني 2016، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله في اغسطس/آب 2017

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)