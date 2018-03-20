أردوغان: سنطلب من الاتحاد الأوروبي بقية الأموال المخصصة للاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إن بلاده‭‭ ‬‬ستطلب من الاتحاد الأوربي المبلغ المتبقي من 3 مليارات يورو‬‬ مخصصة للاجئين السوريين خلال محادثات في بلغاريا الأسبوع المقبل.

واستقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ سوري وأنفق الاتحاد الأوروبي بالفعل ثلاثة مليارات يورو لمساعدتهم في إطار اتفاق يعود لعام 2016 للحد من الهجرة إلى أوروبا. لكن أردوغان يقول إن التكتل لا يفي بعهوده.

وأضاف "لم يجر الوفاء بالوعود التي قدمت لنا… قالوا إنهم سيعطوننا ثلاثة مليارات يورو إضافة إلى ثلاثة مليارات يورو أخرى من الدعم، لكن لم يدخل خزائننا حتى الآن سوى 850 مليون يورو… إذا كنتم ستقدمون تلك الأموال فلتفعلوا. هذه الأمة لديها كبرياء ولا يمكنكم العبث بكبريائنا".

وتوترت العلاقات بين أوروبا وأردوغان في السنوات القليلة الماضية. وسيلتقي أكبر مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأردوغان في مدينة فارنا ببلغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في 26 مارس آذار لبحث علاقات تركيا بالاتحاد فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا في وقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط، لكنه أغضب أردوغان بانتقاده نطاق حملته على من يشتبه بأنهم أنصار انقلاب فاشل في 2016، مما حدا به إلى مهاجمة بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في خطاباته.

ورد الاتحاد الأوروبي بتجميد بعض الأموال التي كان من المفترض أن تحصل عليها تركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الاتحاد وبتعليق المحادثات بشأن انضمامها إليه.

بيد أن الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي عن صرف شريحة ثانية حجمها ثلاثة مليارات يورو لمشروعات تفيد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال أردوغان "هم يناقشون الآن الثلاثة مليارات يورو الثانية، لكننا لم نحصل حتى على المبلغ الأول… إذا كانوا سيغفلون مسألة الأموال فهذا خيارهم. سنذكرهم بها مرة أخرى في فارنا".