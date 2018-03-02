فيديو: إجلاء 30 ألفا في كاليفورنيا وسط مخاوف من انهيارات أرضية

أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء نحو 30 ألف شخص يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره.

وجاءت أوامر الإجلاء خوفا من وقوع انهيارات طينية كبيرة جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادي على الولاية.

وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة التي شهدت أمطارا غزيرة يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي والتي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 وإصابة عشرات الأشخاص وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث إنه من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة (الجمعة) وأضافت أن التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى غد السبت.

وأقام الصليب الأحمر الأمريكي مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.