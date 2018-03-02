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شاهد: مقتل 4 مهاجمين استهدفوا قيادة جيش بوركينا فاسو

2/3/2018

قتلت قوات الأمن في بوركينافاسو أربعة مسلحين متورطين في هجوم مسلح على مدينة واغادوغو عاصمة بوركينافاسو.
وقالت الحكومة في بيان لها "إن حصيلة القتلى النهائية لم تتوفر بعد".

وأفاد بيان منفصل للحكومة أن أربعة مسلحين تم "تحييدهم" بالسفارة الفرنسية، لكن لم يرد ذكر بعد لسقوط ضحايا مدنيين.

كانت الشرطة في بوركينافاسو قد قالت في بيان (الجمعة) إن هجوما مسلحا يجري في وسط العاصمة واغادوغو قرب مكتب رئيس الوزراء وحول مقر الأمم المتحدة.

وذكرت الشرطة أن وحدات أمنية انتشرت في الموقع وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة بعد أن هز انفجار مقرا قريبا للجيش فيما شوهد مسلحون ملثمون يهاجمون مدخل المقر.

وقال سفير فرنسا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا إن "هجوما إرهابيا" وقع في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.

وفي باريس، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد ظهر الجمعة أن الوضع "تحت السيطرة" في السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في واغادوغو. 

وقال السفير جان مارك شاتنييه في تغريدة على تويتر "هجوم إرهابي هذا الصباح في واغادوغو في بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".

وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة.

وقالت السفارة الفرنسية إن مقرها ومبنى المركز الفرنسي يتعرضان لهجوم، وذلك قبل أن تنفي تعرضها لهجوم عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت السفارة في منشور ثان: "الهجوم مستمر في واغادوغو. ابقوا في أماكن مغلقة. لم يتضح في هذه المرحلة المواقع المستهدفة".

وأكد مسؤول في الحكومة الفرنسية ودبلوماسي فرنسي في غرب أفريقيا في وقت سابق أن السفارة والمركز الثقافي الفرنسي ومكتب رئيس وزراء بوركينا فاسو تتعرض لهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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