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سياسة|أفغانستان

شاهد: مقتل شخص وإصابة 14 في تفجير انتحاري بكابل

2/3/2018

قال مسؤولون إن شخصا واحدة على الأقل قتل بينما أصيب 14 آخرون في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابل، في منطقة قريبة من سفارات أجنبية (الجمعة).

ودوت أبواق سيارات الشرطة في المنطقة.

وقال قائد شرطة الحي التاسع بالعاصمة الأفغانية، الذي شهد الانفجار، إنه نجم عن تفجير انتحاري لكن لم تتضح تفاصيل أخرى مثل الدافع وراءه.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن سبب الانفجار هو سيارة ملغومة.

وأضاف أن شخصا قتل، بينما أصيب أربعة عشر آخرون على الأقل، وجميعهم مدنيون.

وجاء الهجوم بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبد الغني البدء في محادثات سلام مع طالبان، وبعد ما يزيد قليلا على شهر من تفجير سيارة إسعاف ملغومة في وسط المدينة مما أسفر عن مقتل 100 شخص.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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