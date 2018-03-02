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سياسة|مصر

شاهد: السيسي يتعهد بإدخال الجامعات المصرية للتصنيف العالمي "بالأمر"

2/3/2018

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحسين تصنيف الجامعات المصرية بحيث تكون من بين أول 50 جامعة على مستوى العالم.

تصريحات السيسي جاءت خلال افتتاحه عددا من المشروعات في مدينة العلمين غرب القاهرة (الخميس).

وقال السيسي إنه لن يسمح بإنشاء جامعات جديدة لا تلتزم بالمعايير العالمية، متعهدا بأن تكون الجامعات التي يتم إنشاؤها مستقبلا "ذات شكل ومضمون مختلف تماما عن كل ما تم في مصر" خلال العقود الماضية.

وأشار إلى خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة في العالم، مؤكدا أنه سيدخل الجامعات المصرية التي ستقام حديثا ضمن أفضل 50 جامعة في العالم "بالأمر".

المصدر : الجزيرة مباشر
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