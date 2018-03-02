شاهد: أمريكيون يحملون أسلحتهم أثناء مراسم كنسية

حمل عشرات الأمريكيين أسلحة نارية داخل إحدى كنائس، في مراسم دينية مثيرة للجدل، ما أرغم مدرسة مجاورة على إغلاق أبوابها وأدى إلى تسيير تظاهرة احتجاجية قرب الموقع.

وشارك عشرات الأزواج الأمريكيين (الأربعاء) في هذه الطقوس الدينية المثيرة للجدل داخل إحدى كنائس ولاية بنسيلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.

ونٌظم هذا الحدث الفريد من نوعه في بلدة نيوفاوندلاند في ريف بنسيلفانيا التي صوّتت بنسبة 68% لصالح دونالد ترمب في انتخابات العام 2016، وسلّط الضوء على البون الشاسع بين من يدافعون بشدة عن حقّ حمل الأسلحة، الذي يصونه الدستور في الولايات المتحدة، وهؤلاء الذين يطالبون بتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة.

وجرت مراسم تجديد العهد هذه بمبادرة من "هيونغ جين مون"، الابن الأصغر للزعيم الديني الراحل سان ميونغ مون مؤسس كنيسة التوحيد في الولايات المتحدة، التي انبثقت عنها جماعة السلام والتوحيد العالمي الراعية لهذا الحدث.

ويوصف الزعيم الديني الراحل من معارضيه بأنه "دجّال" ويقوم ابنه بتوطيد علاقاته بحركات اليمين المتطرّف، ويدعو إلى ديانة أسلحة وصلاة يكون فيها الرعايا "أسيادا" على عائلاتهم ويُطلب منهم الدفاع عن إيمانهم وأسرهم على حد سواء.

وغالبا ما يطلّ مون عبر منصة "يوتيوب" وإلى جانبه رشاش "إيه آر-15" شبه أوتوماتيكي، وقد وصل الكنيسة برفقة ثلاثة رجال مسلحين.

وذكّرت مراسم تجديد العهد التي أحياها مون بحفلات الزفاف الجماعية التي اشتهر والده بها، غير أن الابن تمايز عن الأب من خلال دعوة المشاركين إلى حمل رشاشات "إيه آر-15" لكنها كانت مؤمّنة وغير محشوة.

وتزامن هذا الحدث مع استئناف الدروس في مدرسة باركلاند في فلوريدا بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت فيها قبل أسبوعين وأودت بحياة 17 شخصا عندما أطلق شاب في التاسع عشرة من العمر النار عليهم برشاش "إيه آر-15".

وفي ظلّ الجدل المحموم الذي يعصف بالولايات المتحدة حول ضرورة ضبط الأسلحة منذ تلك الحادثة، أغلقت مدرسة ابتدائية بالقرب من مقر جماعة السلام والتوحيد العالمي أبوابها احتجاجا على هذه المراسم.

وكان مون قد أقام السبت الماضي مأدبة عشاء يعود ريعها لمؤسسة أصحاب المسدسات "امتنانا للرئيس ترمب" حسب قوله.

ومن ناحية أخرى تجمع عدد من المتظاهرين أمام موقع الحدث حاملين لافتات كتب عليها "اعبدوا الله وليس الأسلحة" بينما حمل آخرون لافتات تقول: "الله لا يبارك المسدسات".

وقالت المتظاهرة شيلا كانيغهام التي قطعت 48 كيلومترا برفقة ابنتها صوفي للمشاركة في هذا الاحتجاج "بلغ السيل الزبى" وأعربت عن انزعاجها الشديد من الحدث، لافتة إلى أن الوقت قد حان لتغيير الوضع والتعامل بطريقة مختلفة مع هذه الجماعات الدينية.

لكن المشاركين في هذه الفعاليات يعتقدون، مثل أمريكيين آخرين كثيرين، أن حوادث إطلاق النار التي وقعت في مدارس أمريكية لا تبرّر تشديد قوانين حيازة الأسلحة في بلد تعزى فيه أكثر من 30 ألف وفاة في السنة للأسلحة النارية.