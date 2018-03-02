رويترز: ضحايا حرب البوسنة يدفعون غرامات بدل الحصول على تعويضات

كشف تحقيق لوكالة رويترز أن الآلاف من ضحايا حرب البوسنة في المناطق التي يحكمها الصرب في البوسنة يعانون من فرض غرامات باهظة عليهم بدلا من تعويضهم عن معاناتهم إبان الحرب.

واعتمد تحقيق رويترز على مقابلات مع عدد من هؤلاء الضحايا ومنظمات حقوقية كانت تعمل على مساعدة الناجين من الحرب التي وقعت في المنطقة في تسعينيات القرن الماضي.

بهيرة، واحدة من هؤلاء الضحايا، كانت في الرابعة عشرة من عمرها عندما تناوب جنود من الصرب على اغتصابها في حرب البوسنة خلال هجوم على قريتها المسلمة، وأمضت عشرين عاما وهي تحاول التعافي.

والعام الماضي في يوم عيد ميلادها تلقت إخطارا من محكمة بوجوب دفع غرامة تعادل ما تحصل عليه في ستة أشهر من إعانات العجز التي تعيش عليها، وتعين عليها أن تدفع رسوم دعوى قضائية للحصول على تعويضات عن الحرب تنازلت عنها بهيرة أصلا منذ أعوام.

وقالت بهيرة، التي رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي: "غبت عن الوعي عندما رأيت مبلغ 3000 مارك بوسني (1827 دولارا) مكتوبا في الإخطار مع تحذير من أني سأسجن إذا لم أدفع".

وأضافت بهيرة، وهي متزوجة وأم لطفلين: "حاولت يومها الانتحار".

وبهيرة واحدة من نحو 200 ألف ضحية للعنف الجنسي خلال الحرب التي دارت من 1992 حتى 1995. وكانت محظوظة بما يكفي لتحصل على دعم قانوني مجاني من منظمة غير حكومية ساعدتها على خفض المبلغ المطلوب إلى 600 مارك، وهو ما دفعته في النهاية.

لكن آلافا آخرين نجوا من الحرب، بحسب التحقيق، أغلبهم من المسلمين البوشناق، فرضت عليهم غرامات كبيرة بعد رفض المحاكم في المنطقة الصربية المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة دعاوى قدموها للحصول على تعويضات، ولم يستطيعوا الحصول على دعم قانوني.

وأكثر هؤلاء عاطلون عن العمل وصحتهم متدهورة بعد ما مروا به من ويلات الحرب ولا يقدرون على دفع الرسوم مما يجعلهم عرضة لمصادرة ممتلكاتهم أو جزء من دخلهم الشهري إن كانوا يحصلون على أي دخل.

وقالت أدريانا بتشيروفيتش وهي محامية بمنظمة (ترايل إنترناشونال) التي تساعد ضحايا مثل بهيرة "بشكل عام هؤلاء الضحايا عرضة للمشاكل ويعيشون الآن بالصدمة من جديد ولن يكون من السهل التعافي منها لاحقا".

وتنبع المشكلة من عدم سن البوسنة قانونا على مستوى الدولة يخص قضايا ضحايا التعذيب مما يؤدي إلى التعامل بطرق مختلفة مع مطالبات التعويض في المنطقتين المتمتعين بالحكم الذاتي اللتين تشكلان البوسنة وهما اتحاد الكروات والمسلمين وجمهورية صرب البوسنة.

وقتل في الصراع العرقي العنيف بين الصرب الأرثوذكس والمسلمين البوشناق والكروات الكاثوليك أكثر من 100 ألف شخص.

وقالت ياسمين ميسكوفيتش، رئيسة رابطة أسرى الحرب، إن مئات الآلاف أُجبروا على ترك منازلهم واحتجز نحو 200 ألف في معسكرات يشيع فيها الضرب والتعذيب، قتل 10% منهم وهم محتجزون.

وأضافت ميسكوفيتش، التي ساعدت منظمتها حوالي 30 ألف شخص على رفع دعاوى قضائية منذ 2007، إن دعاوى التعويضات رفضت جملة واحدة بسبب قرار المحكمة الدستورية في البوسنة في 2014 تطبيق سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.

ويقول مسؤولون إن المحاكم تفرض الغرامات لتغطي نفقات القضايا المرفوضة.

وقالت ميسكوفيتش "أصبح هذا (نوعا من) الابتزاز… والمشكلة أن الضحايا (وأغلبهم من البوشناق) الذين عادوا للعيش في جمهورية صرب البوسنة يكسبون ما يكفي طعامهم بالكاد… ثم يصادرون ممتلكاتهم ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم".

وانتقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة العفو الدولية البوسنة لعدم تطبيقها آلية لمنح تعويضات للضحايا، وقالوا إن ذلك بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

وعرقل نواب من الصرب مرارا محاولات لتمرير قانون في البرلمان الوطني يدعم الضحايا، حيث يقول هؤلاء النواب إن الدعاوى يجب أن تقدم في إطار سلطة قضائية إقليمية وليست وطنية.

وقال بيهاديل ديزداريفيتش، الذي نجا من معسكري احتجاز تابعين للصرب وأمرته محكمة بدفع غرامات تزيد على عشرة آلاف مارك (6 آلاف دولار) "يحتجز المرء ويتعرض للضرب وينجو بحياته من التعذيب ثم يتعرض لعذاب جديد بعد عشرين عاما". وأضاف: "إننا ندفع ثمن بقائنا أحياء".