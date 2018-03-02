تركيا تقبض على عسكريين يونانيين وتتهمهما بالتجسس

ألقت قوات حرس الحدود التركية القبض على عسكريين يونانيين دخلا الأراضي التركية في ولاية إدرنة شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر أمنية تركية إن جنودًا من حرس الحدود كانوا في دورية عادية في منطقة "بازار كوله" بالولاية عندما ألقوا القبض على عسكريين يونانيين يحملان رتبة ملازم وضابط صف.

وقال العسكريان إنهما دخلا الأراضي التركية بالخطأ بسبب سوء الأحوال الجوية. وقامت قوات حرس الحدود بتسليم العسكريين لقيادة درك الولاية.

وقالت الوكالة على موقعها باللغة الإنجليزية إن الجنديين مثلا أمام محكمة قررت حجزهما، وإنهما يواجهان تهما بالتجسس بعد تجاوزهما خط الحدود وإرسال تسجيلات عبر هواتفهما إلى قيادتهما.