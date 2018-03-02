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السيسي يستقبل محمد بن سلمان ثلاثة أيام

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2/3/2018

قال المتحدث الرئاسي المصري إن الرئيس السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد في بداية زيارة لمصر هي الرحلة الأولى له خارج المملكة منذ أن أصبح وليا للعهد.

وقال السفير بسام راضي في بيان اليوم الجمعة إن زيارة ولي عهد السعودية ستستمر ثلاثة أيام.

وتعززت علاقات مصر والسعودية مع انتخاب السيسي في 2014 بعد عام من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري قاده السيسي.  

وانضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر العام الماضي. ووافقت مصر على تسليم السعودية جزيرتين في البحر الأحمر برغم انتقادات واسعة في مصر.

وتأتي الزيارة قبل أن يسافر الأمير محمد إلى لندن في السابع من مارس آذار وإلى الولايات المتحدة في 19 مارس آذار.

وتأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية.

المصدر : رويترز
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