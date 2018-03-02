البث الحي
سياسة|أمريكا

اعتقال أمريكي أرسل مسحوقا أبيض لأسرة ترمب

دانيال فريزيلو يواجه تهم إرسال 5 خطابات تحتوي على مسحوق أبيض لأشخاص من بينهم أسرة ترمب
دانيال فريزيلو يواجه تهم إرسال 5 خطابات تحتوي على مسحوق أبيض لأشخاص من بينهم أسرة ترمب
2/3/2018

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل أرسل خطابات تحتوي على مسحوق أبيض لخمسة أشخاص، من بينهم نجل الرئيس الأمريكي، تسبب في نقل زوجته فينيسا إلى المستشفى.

ويواجه المتهم دانيال فريزيلو، من ولاية ماساشوستس، تهم إرسال خمسة خطابات الشهر الماضي تحتوي على رسائل تهديد ومسحوق أبيض، اتضح أنه غير خطير.

وقال أحد مسؤولي الادعاء إن أسرة فريزيلو أبلغت السلطات أنه قد يكون قد تعاطى عقاقير بسبب معاناته من التفكير في الانتحار.

واشتهرت الهجمات المزيفة باستخدام مسحوق أبيض منذ حوادث إرسال خطابات تحتوي على مادة الجمرة الخبيثة المميتة إلى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ومكتبي عضوين بمجلس الشيوخ عام 2001، وهي هجمات تسببت في مقتل خمسة أشخاص في ذلك الحين.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)