مغردون مغاربة يردون على تغريدات تركي آل الشيخ

شن مغردون مغاربة هجوما على رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد هجومه على المغرب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر" بسبب ملف استضافة كأس العالم 2026.

ووصف المغردون آل الشيخ، بـ"المراهق غير مستقل القرار"، بينما اعتبر بعضهم أن انسحاب المغرب من المنافسة على استضافة كأس العالم 2026 " أهون عليهم من طلب الحاجة من لئيم مثله".

وهاجم رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ أمس (الأحد) المملكة المغربية في تغريدتين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إشارة إلى سعي المغرب لاستضافة كأس العالم 2026: "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا".

وتابع في نفس التغريدة "اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا"، حسب تعبيره.

وعزا، مراقبون، ما يقصده آل الشيخ، باللون الرمادي في تغريدته، إلى "موقف المملكة المغربية في الأزمة الخليجية ووقوفها على الحياد من كافة أطرافها. رغم أن السعودية كانت تريد من المغرب موقفا مطابقا لسياسة دول حصار قطر."

وبعد التغريدة الأولى بخمس ساعات، نشر آل الشيخ تغريدة أخرى يبدو أنها أكثر صراحة في الهجوم دون أن يذكر المغرب على وجه التحديد.

وكتب "هناك من اخطى البوصلة إذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك! رسالة من الخليج ل المحيط ".

ورد مغردون مغاربة (الإثنين) على تغريدات تركي آل الشيخ، حيث قال حساب المغرب عبق الحضارة@Nour41899013 "أولا لا يمكن أن تطلب دعما من مراهق غير مستقل القرار، نعلم أنكم وما تملكون لمالككم الفعلي الموجود في البيت الأبيض، ثانيا نعلم يقينا أنكم حساد جهال لا تحبون الخير لإخوانكم والسوابق كثيرة منها انتخاب مدير اليونيسكو… ثالثا لسنا في حاجة إلى دعمكم لأنكم مراهقون ولا معرفة لكم".

كما كتب حساب HãŞşąń@Hassan_khalile " لم نطلب ولن نطلب و لسنا بحاجة لدعمكم من الأساس نعلم أن القرار الأول والأخير بيد أبو ايفانكا الذي أخذ البلايين ووصفكم بالبقرة الحلوب. فلم نطلب دعم ولاية أمريكيا الواحدة والخمسون؟".

بينما كتب حساب Nass_love_SK " بتدعمنا قطر فخر الأمة العربية وأول بلد عربي يستضيف كأس العالم وأكيد بتفيدنا بتجربتها في هالمجال الكبير عليك".

وكتب حسابNour El Houda@NourElHoudaMar "اللون الرمادي ؟؟؟ المقصود منه!! إياك أعني واسمعي يا جارة "المغرب" عموما شكرا لك معالي الشيخ بإرادة الرحمن إن كان في المونديال خير سينظم في بلادي دون تصويت من أحد، مواقف الدول تظهر وقت الحاجة".

بينما هاجم حساب Nadirovic@NadirRMC بالقول: "قول سأصوت لأسيادي الأمريكان فلا حرج في ذلك".

وأضاف حساب MOHAMMED ALAOUI@A_simohamed "ترامب قال كلمتين لآل سعود إما أن تنفذوا أوامر أمريكا او نسلمكم لإيران مفهوم يا حبيبي".

وقال حساب، OUAGUID Abdellah@ouaguid " انسحاب المغرب من #Morocco2026 أهون علينا من طلب حاجة من لئيم! وأقول كما قال سيدنا عليً بن أبي طالب: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يومٍ عاصفٍ بريشتين، ونقل بحرين زاخرٍين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. أهون عليَّ من طلب حاجةٍ من لئيمٍ لوفاء دين".

وكتب حساب HackersMoroccan "نعرف الآن من تدعمون (إيفانكا وترامب والسيسي ونتنياهو وصفقة القرن وتخلي عن فلسطين والقدس) ولا يشرفنا دعمكم، ونعرف كذلك لونكم المفضل الأسود".

وكتب حساب miss_mundo_faty " لم يطلب احد الدعم منكم فالدعم يأتي بلا طلب و بلا مجاملات وبالنسبة لنا مصلحة المملكة المغربية اولا في نطاق العروبة وتعاليم حسن الجوار والمعاملة واللون الرمادي من اجمل الالوان و ليس الكل يفهم معناه … قال يدعم قال امثالكم اللي يجيبو الفتن لبلادهم".

كما كتب حساب Iliass@KoOko_OppA "افضل شيء سيستفيد منه المغرب من تقديم ترشيحه هو كشف المنافقين امثالك لكن العتب ليس عليك على من ارسل جنودنا ليحاربوا باليمن نحن من يجب ان يقول اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا

وكتب حساب، همس البراري@LarbiElbaz "ياتركي القرار ليس بيدك القرار بيد ملك السعودية انت مجرد موضف لا غير. وتغريداتك لاتسمن ولا تغني من جوع خدها قاعدة لأن السعودية إذا استثمرت في المغرب سوف تربح وتضمن اموالها لكنها لن تربح اي شيء من وراء امريكا ماذا ربحو من سبقوها لكي تربحه هي ولهاذا اقفل فمك لان القرار بيد الكبار".