ليبرمان يزور 3 دول أفريقية في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي منذ عقود

يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بجولة أفريقية تشمل ثلاث دول، هي الأولى له منذ عقود.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن جولة ليبرمان، التي بدأت الأحد، ستشمل رواندا وتنزانيا وزامبيا، دون أن تحدد جدولًا زمنيًا للجولة.

وأضافت أن هذه الزيارة "هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي منذ عشرات السنين".

وتابعت الإذاعة أن ليبرمان سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث حول العلاقات الثنائية.

وكانت إسرائيل قد كثفت في السنوات القليلة الماضية من تواصلها مع القارة السوداء من خلال زيارات قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أفريقيا وزيارات مسؤولين أفارقة إلى تل أبيب.

وأعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة أنه يهدف إلى كسر التأييد الأفريقي الواسع لفلسطين في المؤسسات الدولية.