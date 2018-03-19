صحيفة مصرية تحتفل بفوز السيسي قبل إجراء الانتخابات

قالت صحيفة مصرية إن النادي الأهلي المصري سيلعب مباراة أمام فريق عالمي بالتزامن مع الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" (الأحد) إن المباراة ستكون هدية من رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، والذي يحمل لقب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، وذلك بمناسبة حصول الأهلي على درع الدوري المصري للمرة الـ٤٠ في تاريخه.

وقالت الصحيفة إن آل الشيخ يُجري حاليًا الإعداد لإكمال الترتيبات الخاصة لذلك والتي من المتوقع أن تتم خلال الفترة المُقبلة.

وأضافت أن المباراة ستكون "بمثابة كرنفال كبير تشهده مصر على أن يتزامن مع احتفال شعبي كبير سيكون بمناسبة فوز فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية".

ويتنافس في الانتخابات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي كان قد أعلن دعمه للسيسي قبل أن يتقدم بطلب الترشح في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح.

وانتهت الأحد عملية تصويت المصريين في الخارج، والتي بدأت في 16 مارس/آذار، بينما تجري الانتخابات داخل البلاد من 26 إلى 28 مارس/آذار الجاري.