البث الحي
سياسة

شاهد: مقاطع فيديو تظهر مخالفات في الانتخابات الروسية

19/3/2018

قال نشطاء ومراقبون مستقلون للانتخابات الروسية إنهم رصدوا عددا كبيرا من المخالفات وعمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين.

وبث نشطاء مقاطع مصورة مأخوذة من كاميرات المراقبة في أنحاء مختلفة من روسيا تظهر ما يبدو أنه عمليات تزوير في الأصوات ومخالفات أخرى خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، وفاز فيها بوتين بولاية رئاسية رابعة، بعد حصوله على أكثر من 70% من الأصوات.

من جانبها قالت مفوضية الانتخابات المركزية الروسية إنها ستحقق سريعا في جميع المزاعم بوقوع مخالفات في عملية التصويت "بغض النظر عمن صدرت عنه".

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)