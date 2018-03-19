شاهد| مسؤول: سيف القذافي سيعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة بليبيا

قال أيمن بوراس مسؤول البرنامج السياسي لسيف الإسلام القذافي، إن الأخير سيترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة في ليبيا إذا أقيمت في موعدها.

وقال بوراس، في مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية تونس، إنهم سيرحبون بكل النتائج، وسيكونون طرفاً في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا. وأضاف أن برنامج سيف الإسلام يتمحور في إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار.

وأكد بوراس أن سيف الإسلام حر طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وأنه متواجد حاليا داخل الحدود الليبية ولم يغادرها.

وأشار إلى أن سيف الإسلام سيخاطب الليبيين خلال الأيام القادمة بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة.

وأطلقت كتيبة أبو بكر الصديق الموالية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر سراح سيف الإسلام في يونيو/ حزيران الماضي. وقالت الكتيبة إن الإفراج عن سيف الإسلام جاء بعد قرار من مجلس نواب طبرق بالعفو العام عن المعتقلين سياسيا بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالقذافي.

وكانت الكتيبة مسؤولة عن حراسة السجن الذي كان سيف الإسلام معتقلا فيه بمدينة الزنتان غرب ليبيا منذ اعتقاله منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ومن غير المعروف مكان تواجد سيف الإسلام، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا.

وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمة سيف الإسلام.

وحكم على نجل القذافي في تموز/يوليو 2015 بالإعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011.