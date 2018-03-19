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سياسة|السعودية

شاهد| محمد بن سلمان: أنا ثري ولست غاندي أو مانديلا

19/3/2018

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ردا على الانتقادات لبذخه في الإنفاق: "أنا ثري ولست فقيرا ولست غاندي أو مانديلا".

وقال ابن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس الأمريكية أذيعت الأحد، إنه يحاول إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الاضواء، مؤكدا أن العائلة المالكة التي ينتمي إليها تمتلك ثروات طائلة.

وفيما يتعلق بالتعليم في بلاده قال ابن سلمان إن المدارس السعودية غزاها الكثير من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أنه سيقوم باجتثاث المنتمين للإخوان من المدارس خلال وقت قصير.

وفيما يتعلق بإيران قال ولي العهد السعودي إن إيران ليست نِدّاً للسعودية، لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية الاقتصادية.

وحذر ابن سلمان من أن بلاده سوف تطور قنبلة نووية إذا قامت إيران بذلك.

المصدر : الجزيرة + وسائل إعلام أمريكية
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